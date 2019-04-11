طفلان يغتصبان ويقتلان طفلة : ” قلدنا الأفلام الإباحية “

القاهرة(صدى):

أقدم طفلان 13 سنة، والآخر 12 سنة، بمدينة كرداسة في مصر، على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، وذبحها برقبة زجاجة وتركا الجثة دون ملابس، وبجوارها ” مصحف ” ، وفرا الجانيان هاربين.

وتبين من خلال الفحص ورصد المشاهدات وتتبع خط سير الطفلة، من خلال فحص الكاميرات، ومناقشة الشهود، أن جثة الطفلة جرى العثور عليها في منزل مهجور بالمنطقة.

وبمراجعة خط السير مرة أخرى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من الطفل 13 سنة طالب ومقيم بذات المنطقة اعترف أنه بالاشتراك مع زميله 12 عاما، بأنهما استدرجاها لغرفة مهجورة وتعدا عليها جنسيا، وقتلاها خوفا من الفضيحة بعدما تعدا عليها وضرباها بـ ” رقبة زجاجة ” ، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقال الطفلان : ” إحنا مكنش قصدنا نقتلها.. كنت بشوف أفلام إباحية.. وكنت عايز أجرب معها أنا وصاحبي إسلام.. قلنا ليها تعالي نلعب استغماية ولما روحنا البيت المهجور.. عملت معها زي الأفلام.. وبدأت تصرخ ضربنا برقبة ازازة كانت موجودة في البيت.. وجرينا.. بس ده كل اللي حصل “.