العثور على بقايا سائح بعد أن أكلته أسماك البحر

واشنطن(صدى):

تمكن جهاز الشرطة في جمهورية دومينيكان، من العثور على جثة أحد الزوجين الأميركيين اللذين اختفيا بشكل غامض أثناء قضائهما إجازة في البلاد، بعد حادث سير مروع في جزيرة ساحرة.

و كشفت شرطة الدومينيكان أن الزوجين لقيا مصرعهما في سيارة مستأجرة على الطريق السريع القريب من البحر، حين كانا في طريقهما إلى المطار بعدما قضيا إجازة من أربعة أيام.

وقالت الشرطة إن رجلا ميتا بمواصفات السائح المختفي تم العثور عليه في البحر على مقربة من منطقة سانس سوسي، في 31 من مارس الماضي.

وأضافت أن جثة الرجل كانت في مرحلة متقدمة من التحلل، وتم التعرف عليه بشكل حاسم إثر إيجاد وشم في ذراعه الأيمن، وقال أطباء شرعيون إن أسماك البحر قامت بنهش لحمه.

في حين تم العثور على المرأة ملقاة على الأرض وهي فاقدة للوعي على طريق المطار الدولي في سانتو دومينيغو، وفارقت الحياة بعد ثمانية أيام من العلاج في قسم العناية المركزة بالمستشفى.