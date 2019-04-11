الجزائر تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

وكالات(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء اليوم، فتح باب الترشح لدخول سباق انتخابات الرئاسة المقررة في 4 يوليو القادم.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قد أعلن إجراء انتخابات رئاسية يوم 4 يوليو المقبل.

وجاء في بيان الرئاسة الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن ” رئيس الدولة وقع مرسوما رئاسيا لاستدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم 4 يوليو ” .

وكان الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، ترك السلطة الأسبوع الماضي، بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضد ترشحه لفترة خامسة، دامت أكثر من شهر. ويعاني بوتفليقة من متاعب صحية أقعدته منذ تعرضه لسكتة دماغية عام 2013.