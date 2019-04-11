لا اختلاف بين مصر والسودان.. وأردوغان على كيفه يرفض ويقبل!

طلال الضوي(صدى):

يتكشف زيف مبادئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أي حدث جديد يقع في المنطقة العربية، إذ يؤيد هنا ويعترض هناك رغم تشابه الحدث، إلا أن مصلحته تعلو فوق كل المبادئ!

وكشف رد فعل تركيا على احتجاز الجيش السوداني للرئيس السابق عمر البشير، جزء من تناقض أردوغان، إذ لم يعترض ولم يحتج ولم يندد كما فعل من قبل مع الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وعندما قامت ثورة 30 يونيو في مصر، ووقف الجيش بجانب الشعب وقام باعتقال محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان، قامت الدنيا ولم تقعد في تركيا، إذ اعتبر أردوغان أن مرسي هو الرئيس الشرعي ورفض رفضًا قاطعًا ما حدث، بل واستقبلت تركيا جميع أعضاء الإخوان الهاربين من العدالة المصرية إلى جانب قطر.

الأمر تكرر الآن في السودان، عندما وقف الجيش بجانب الشعب السوداني واعتقل البشير وأعلن مرحلة انتقالية، إلا أن أردوغان لم يكرر ما قاله بل لم يصدر أي رد فعل رافض للأمر، إذ قال أردوغان : ” لا يمكننا أن نقبل به ” متمنيًا العودة السريعة للديمقراطية في السودان.

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