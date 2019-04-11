التحالف الإسلامي العسكري يعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض عن وظيفة إدارية بمسمى رئيس الموارد البشرية (Head Of Human Resources) لحملة البكالوريوس.

وأوضح التحالف أن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية) أو ما يعادلهم، خبرة لا تقل عن 12 سنة في إدارة الموارد البشرية منها 5 سنوات في مناصب تتزايد فيها المسؤوليات الإدارية تدريجياً.

بالإضافة إلى أنه يفضل من لديهم شهادات مهنية في الموارد البشرية مثل (SHRM, CIPD)، وإجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

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