التحالف الإسلامي العسكري يعلن عن وظيفة شاغرة
أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض عن وظيفة إدارية بمسمى رئيس الموارد البشرية (Head Of Human Resources) لحملة البكالوريوس.
وأوضح التحالف أن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية) أو ما يعادلهم، خبرة لا تقل عن 12 سنة في إدارة الموارد البشرية منها 5 سنوات في مناصب تتزايد فيها المسؤوليات الإدارية تدريجياً.
بالإضافة إلى أنه يفضل من لديهم شهادات مهنية في الموارد البشرية مثل (SHRM, CIPD)، وإجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
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