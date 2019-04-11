وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة على بند الصيانة والأجور

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الحرس الوطني، عن بعض الوظائف الشاغرة لديها على بند الصيانة والأجور، وسوف يكون تقديم الطلبات اعتباراً من يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/08/09هـ ولمدة خمسة أيام حتى نهاية دوام يوم الخميس 1440/08/13هـ.

واشترطت في المتقدم للوظائف على بند الصيانة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، العمر لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً، اجتياز المقابلة الشخصية، أن يكون لائقاً طبياً وأن يجتاز الكشف الطبي، ارتداء الزيّ الفني للوظائف الفنية، العمل (8) ساعات بما في ذلك يوم السبت، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة، أن لا يكون محالاً على التقاعد من أي جهة حكومية، الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيا بالعمل الإداري، الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة، وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها، موضحاً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية من إحضار برنت من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل، كما سيتم سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة.

كما اشترطت في المتقدم على وظائف بند الأجور، أن يكون سعودي الجنسية، العمر لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً، اجتياز المقابلة الشخصية، أن يكون لائقاً طبياً وأن يجتاز الكشف الطبي، ارتداء الزي الفني للوظائف الفنية، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة، أن لا يكون محالاً على التقاعد من أي جهة حكومية، الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيا بالعمل الإداري، الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحاً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية من إحضار برنت من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل، سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة، أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، أن تنطبق على المتقدم شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية.

ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر من خلال الرابط: هنـــــــــا.