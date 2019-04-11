العمل: إنهاء دعوى جماعية لـ44 عاملًا بالصلح في الرياض

عادل الحربي(صدى):

أعلن مكتب العمل التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن انهاء دعوى جماعية أقيمت قبل عدة أيام، تقدّم فيها ٢٢ عاملًا و٢٢ آخرون بدعوى أخرى يشكون من تأخّر صرف أجورهم، التي بلغت أكثر من نصف مليون ريال.

وقام قسم القضايا الجماعية بإدارة التسوية الودية، بالتوفيق بين أطراف الدعوى العمالية للوصول إلى صلح يرضي الأطراف.

ويذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تهتم بالتسويات الودية لحل الخلافات العمالية الناشئة بين العمال وأصحاب العمل، فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل، والفصل التعسفي للعمال، والخلاف بشأن إيقاع جزاء تأديبي ضد العامل، وجميع المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.