بمشاركة 12 منتخباً.. كوالالمبور تستضيف قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات للشباب

عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي(صدى):

أقيمت صباح اليوم قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات للشباب، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 12 منتخبا.

والتي من المقرر ان تقام البطولة في إيران في الفترة من 14 إلى 22 يونيو المقبل.

وتعتبر هذه البطولة التي يملك حقوق فكرته المدير الفني

المصري الذي درب منتخب مصر والسعودية سابق ((محمد علي عبدالرحيم ))احد افضل المدربين في كرة قدم الصالات وهو محاضر دولي في كرة الصالات .

وكالعادة يركز الاتحاد الاسيوي على البطولات الجديدة في كرة قدم الصالات .

وبعد ان حل منتخب هونج كونج بديلا لمنتخبنا السعودي الشاب بعد اعتذار منتخب الصالات السعودي الشاب كما ذكرت بعض المصادر .

وتشير المصادر على عدم تقدم أي منتخب بطلب الاستضافة لهذه البطولة سوى المنتخب ايران .

ويمثلنا عربي المنتخب العراقي واللبناني ويعتبر منتخب العراق الشاب من اقوى المرشحين لكسب اللقب اذا وجد اهتمام واعداد قوي يليق بما يملكه هذا المنتخب من إمكانيات فردية ممتازة .

ويقع المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة مع إندونيسيا، الصين تايبيه مجموعة في متناول المنتخب العراقي .

المنتخب اللبناني منتخب اكثر من جيد ويقع في المجموعة الثانية بجانب تايلاند وقيرغيزستان.

وكانت القرعة قد قسمت المنتخبات الى اربع مجموعات

قرعة بطولة شباب آسيا لكرة الصالات في ایران 2019

المجموعة الأولى

إيران و أفغانستان و هونج كونج

المجموعة الثانية

تايلاند و لبنان و قيرغيزستان

المجموعة الثالثة

اليابان و فيتنام و طاجيكستان

المجموعة الرابعة

العراق وإندونيسيا و الصين تايبيه.