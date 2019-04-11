بالفيديو.. انسحاب مليشيا قطر وتركيا من جنوب غرب طرابلس

طرابلس(صدى):

تشهد العاصمة الليبية طرابلس، تقدم لقوات الجيش الليبي بقيادة القائد خليفة حفتر، في عملية تحرير العاصمة.

وأظهر مقطع فيديو، هلع وخوف بين صفوف مليشيات نظامي قطر وتركيا ما أدى إلى انسحابهم من جنوب غرب طرابلس.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، الخميس، أن قوات الجيش دفعت بتعزيزات من مدينة بني وليد للمشاركة في عملية تحرير طرابلس.

كانت قوات الجيش الليبي قد أعلنت، الأربعاء، سيطرتها على جزيرة الفرناج شرقي العاصمة الليبية طرابلس، بحسب المكتب الإعلامي لـ ” اللواء التاسع ” مشاة التابع للجيش.

كما أعلنت القوات المسلحة الليبية سيطرتها أيضا على معسكر اليرموك جنوب طرابلس، وتواصل التقدم باتجاه وسط العاصمة الليبية، ومصادرة آليات تتبع المليشيات المسلحة وأسر عدد من أفراد تلك الجماعات.

يأتي ذلك بالتزامن مع اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وإعلان الجيش السوداني تعطيل الدستور ومرحلة انتقالية وحالة الطوارئ.