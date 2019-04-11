تداول تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض، عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى مصمم واجهة وتجربة المستخدم (UI UX Designer) لحملة البكالوريوس مع الخبرة.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (التصميم، علوم الحاسب، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلهم، خبرة في استخدام برامج التصميم مثل (Photoshop, illustrator, Corel Draw, AutoCad, InDesign)، الإلمام بمجال تجربة المستخدم وتصميم واجهة المستخدم والعمليات المرتبطة بها، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الخميس 1440/8/6هـ (الموافق 2019/4/11م) من خلال الرابط: هنــــــــــا.