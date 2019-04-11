البنوك تكشف عن رسوم عمليات الشبكة الخليجية

علي القحطاني(صدى):

كشفت البنوك عن رسوم عمليات الشبكة الخليجية، موضحة أن السحب النقدي على الصراف الآلي داخل دول الخليج 10 ريال استفسار عن الرصيد على الصراف الآلي داخل دول الخليج 3 ريال لايوجد رسوم استخدام نقاط البيع عبر الشبكة الخليجية للمدفوعات عدا تلك الخاصة بسعر صرف العملة.

وحول رسوم عمليات الشبكة الدولية، أوضحت البنوك أن السحب النقدي لبطاقات الحسم المباشر 25 ريال استفسار عن الرصيد حول العالم يخضع لضوابط واشتراطات وتسعيرات أنظمة الدفع العالمية، حيث أن استخدام نقاط البيع حول العالم تعتمد على ضوابط واشتراطات أنظمة الدفع العالمية.

وحثت البنوك المواطنين على اتباع عدة نصائح منها : ” خطط ماليا لميزانية سفرك، لا تقترض من أجل السفر، الاطلاع على العروض ” ، مطالبة: ” تأكد من دفع قيمة المشتريات عند استخدامك لبطاقات الدفع البنكية كالبطاقة الائتمانية باستخدام العملة المحلية للبلد المتواجد فيه، حتى لا تقع ضحية النصب والاحتيال لمكاتب السياحة والسفر، تأكد من موثوقيتهم ولا تنغر بعروض السفر الوهمية،تجنب استخدام البطاقة البنكية في المحلات الغير موثوقة التي لا تتمتع بحماية أمنية معلوماتية كافية تفادياً للوقوع في عمليات نصب أو احتيال “.