” الراجح ” : 19 ألف نزيلا استفادوا من ” تراحم “

سعيد العجل - خاص(صدى):

قال الأستاذ فهد بن عبدالله الراجح الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) ، إن اللجنة أٌنشأت لأهداف محددة ، وهي رعاية النزيل وأسرته ، وأيضا إعداد الدراسات والبحوث فيما يتعلق بمعالجة الكثير من القضايا ، واليوم اعتبره فتح جديد للجنة الوطنية ، فاللجنة تريد العمل من خلال اذرع لها ، لأن اليوم جمعية معين جمعية متخصصة لتأهيل النزيل ، ونحن نريد هذا التوجه .

وأضاف الراجح في تصريح خاص لـ ” صدى ” ، اللجنة ستعمل على الارتباط مع جمعيات أخرى وسيتم العمل من خلال هذه الجمعيات ، حيث سيكون هناك تنسيق عام فيما بيننا ، فنائب رئيس اللجنة هو مدير عام السجون .

وتابع ، التدشين اليوم كع جمعية معين ليس فقط للجمعية ولكن تدشين لمرحلة جديدة في العمل المتخصص والموجه الذي سينعكس إيجاباً على الحالات المشمولة بالرعاية .

وقال أنه خلال مسيرة اللجنة الوطنية المستمرة منذ 17 عاماً ، استفاد ما يقارب 19 ألف سجين ومُفرج عنه ، فإننا نقدم خدمة تعالج جذور المشاكل والقضايا وتهيأه للنزيل ليكون عامل مفيد لنفسه وللمجتمع .