رجيم الكيتو يصيب النساء بمرض قاتل 

واشنطن(صدى):

أوضحت دراسة حديثة أجراها خبراء جامعة “آيوا” الأمريكية على الفئران، أن حمية الكيتو لها أضرار خطيرة على السيدات بشكل خاص، حيث وجدوا أن الفئران الإناث لم تشهد خسارة كبيرة في الدهون مقارنة بالذكور، كما كانت أكثر عرضة لضعف السيطرة على نسبة السكر في الدم.

وأثارت حمية الكيتو قلق الخبراء والأطباء، خاصة أن العديد من الدراسات أثبتت أن اتباع حمية الكيتو لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية والكبد.

ودعا البروفيسور قائد الدراسة “جيسي كوكران”، متبعي رجيم الكيتو بأخذ الحيطة والحذر وعدم الثقة في هذا الرجيم، ولم تظهر دراسة تؤكد أن هذه الحمية خالية من الأضرار تمامًا، إذ تشمل مخاطر اتباعها الإصابة بمشاكل في الكبد والكلى وسوء التغذية، بالإضافة إلى إمداد الجسم بمستويات مبالغ فيها من الدهون المشبعة.

وانتهت الدراسة بأن الهرمونات الجنسية تلعب دورًا أساسيا في طريقة استجابة الذكور لحمية الكيتو على عكس الإناث.

ووفقا للدراسة فإن الذكور قد يستفيدون أكثر من حمية الكيتو مقارنة بالإناث فيما يتعلق بفقدان الوزن، إلا أن الخبراء يوصون بضرورة تجنب هذه الحمية على الإطلاق، خاصة أن العلماء وجدوا علاقة وثيقة بين حمية الكيتو والإصابة بمرض الكبد الدهني.