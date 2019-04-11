4 طرق سهلة لتغيير فيوزات السيارة التالفة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبير سيارات عن طريقة سهلة لتغيير فيوز السيارة المحترق منها: أولا-تحديد مكان الفيوزات في السيارة: يمكن تحديد مكان الفيوزات من كتيب السيارة، وغالباً في كثير من السيارات توجد علبتين للفيوزات، علبة داخلية تكون أسفل طبلون السيارة، والفيوزات في هذه العلبة خاصة بالأجزاء الكمالية، مثل الزجاج الكهربائي، والتحكم في فتح وغلق الأبواب، إشارات الإضاءة وغيره، وتوجد علبة فيوزات خارجية، في الجزء الأمامي للسيارة غالباً بجوار البطارية.

ثانيا- قراءة الملصقات التوضيحية على علبة الفيوزات: قم بفحص العلامات المرئية المدونة على صندوق “الفيوزات”، وقراءة الملصقات التوضيحية على الغطاء الخارجي أو الداخلي لعلبة الفيوز لمعرفة أماكن الفيوزات، كما قد يكون السبب وجود أسلاك مقطوعة وليس احتراق فيوز ما، وقم بفحص الفيوزات عن قرب بدلاً من انتزاع كامل الفيوزات، حتى لا يؤدي إلى تلف منظومة الكهرباء.

ثالثا-قم بتحديد الفيوز التالف وانتزاعه: قم بفصل الطاقة وإزالة الفيوز، ولكن عليك التأكد تماما من الفيوز الذى يكمن به العطل أو المشكلة، حيث ستجده محترق أو السلك الخاص به مقطوع، لأن إزالة فيوز بالخطأ من الممكن يؤثر سلبا على أجزاء أخرى في السيارة، وقم بالتأكد من قوته، وذلك بقراءة الرقم المكتوب عليه.

رابعا: تغيير الفيوز بفيوز آخر سليم: في حال وجود مركز لبيع الفيوزات قريب، قم بشراء فيوز آخر مطابق للفيوز المحترق بنفس قوته، وضع الفيوز الجديد في علبة الفيوزات واضغط عليه للتأكد من تركيبه بصورة صحيحة ثم انطلق بالسيارة.

بينما في حال لم تجد على الطريق مركز لبيع الفيوزات، قم عن طريق كتيب السيارة بتحديد فيوز أخر سليم لجزء غير هام في السيارة مثلاً للكاسيت أو الزجاج الكهربائي أو غيره بحيث لا يؤثر على تشغيل السيارة مؤقتاً، ويكون بنفس قوة الفيوز التالف، ثم انزعه وقم بتركيبه بدلاً للفيوز التالف، إلى أن تصل لمركز بيع فيوزات لشراء فيوز جديد.