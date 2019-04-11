” البيئة ” تدعو 8 متقدمين بدلاء على وظائفها لسرعة مطابقة بياناتهم النهائية

محمد السعران(صدى):

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدداً من المتقدمين البدلاء بعد تعثر متقدمين سابقين لم يكملوا إجراءات المطابقة على وظائفها المعلنة سابقاً بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440هـ، ودعت المتقدمين وعددهم 8 (1) من الرجال و(7) من النساء، إلى مراجعة أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية.

وأوضحت الوزارة أن أسماء المتقدمين هم: موسى جعفر بن عبد العلي آل حمادة على وظيفة “باحث بيئي”، وهناء محمد عبد المعين الزبيدي، وزينب إبراهيم بن أحمد المرهون على وظيفة “محاسب مساعد”، وحسنة عامر معيض الحارثي، واشتياق محمد عباس النعمي على وظيفة “مطور برامج مساعد”، وراوية جابر بن جبل السلمي، وجوهرة موسى محمد علي طباخ على وظيفة “مأمور علاقات عامة”، وخلود محمد علي القحطاني على وظيفة “مطور برامج”.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم اصطحاب الوثائق التالية: الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إضافة إلى إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، وذلك بدءاً من يوم 9 شعبان وحتى 11 شعبان 1440هـ.

وأكدت الوزارة أن هذه الدعوة لا تعني الترشيح للوظيفة، وإنما لمراجعة صحة البيانات التي سجلها المتقدمون والمتقدمات على برنامج “جدارة”، ومطابقتها مع ما لديهم من وثائق أصلية، مشيرة إلى أن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية ستعلن على موقعها الإلكتروني لاحقاً.

وشددت الوزارة على ضرورة إحضار أصول الوثائق مستوفيةً جميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، مؤكدة أنه لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة، مفيدةً في الوقت نفسه أن عدم مراجعة المتقدم خلال فترة المطابقة يعدُّ عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.