فيديو مروع لأشخاص يخلطون الأسمنت بالبهارات لزيادة الربح
نشر الكاتب فيصل العبدالكريم ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو مروع لأشخاص يخلطون الأسمنت بالبهارات لزيادة الربح .
وعلق فيصل على الفيديو قائلاً ” أشاهد هذا المقطع المنتشر وأنا بين مصدق ومكذب هل من المعقول يخلطون مع البهارات “إسمنت” ويقتلون آلاف البشر .. ولكن من واقع ما أشاهده يومياً (من يغش في أصغر الأمور لن يتورع عن أكبرها مقابل ولو ربح بسيط) .. والله الاعدام قليل بحقهم وحسبي الله ونعم الوكيل ” .
جمعان الغامدي[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 1 ساعة
خلطوا العطور بالبول اكرمكم الله
لان البول فيه ماده تثبت رائحة العطر
مغرد[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 42 دقيقة
والله كبيره كم تسبب من قتل ناس ابريا هل يتم قتلهم من اخلط او فعل هذذا الفعل المشين
زائر[ عدد التعليقات: 2323 ] نشر منذ 9 دقائق
حسبنا الله ونعم الوكيل