نايف السالم(صدى):

نشر الكاتب فيصل العبدالكريم ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو مروع لأشخاص يخلطون الأسمنت بالبهارات لزيادة الربح .

وعلق فيصل على الفيديو قائلاً ” أشاهد هذا المقطع المنتشر وأنا بين مصدق ومكذب هل من المعقول يخلطون مع البهارات “إسمنت” ويقتلون آلاف البشر .. ولكن من واقع ما أشاهده يومياً (من يغش في أصغر الأمور لن يتورع عن أكبرها مقابل ولو ربح بسيط) .. والله الاعدام قليل بحقهم وحسبي الله ونعم الوكيل ” .