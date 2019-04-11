مستشار أسري يناشد بضرورة إجراء فحص المخدرات والنفسية قبل الزواج

نايف السالم(صدى):

صرح الخبير والمستشار الأسري عبدالرحمن القراش، بأن إجراء فحص المخدرات والنفسية من الواجبات الضرورية؛ مشيرًا لضرورة تحصين الزواج ضد كل ما من شأنه زعزعة أمنه واستقراره.

وعن ذلك، قال ” القراش ” : ” ثبت بالفعل مدى الحاجة إلى إجراءات مبكرة قبل البدء في مشروع الزواج، ومن أهمها التحاليل الطبية للأمراض والمخدرات وكذلك الكشف السلوكي والنفسي، والهدف منها هو حماية الأسر ” .

وأشار المستشار الأسرى لكثرة المشاكل الأسرية المرتبطة بالأمراض الوراثية أو المعدية، وكذلك مشاكل المخدرات المفضية للأمراض النفسية التي أصبحت تمثل أحد معاول الهدم التي تهدد استقرار الأسرة.

وأضاف: ” بات إجراء تلك التحاليل ضمن تحاليل ما قبل الزواج أمرًا لا بد منه، ومن يرددون أنه سوف يشكل إحراجًا للشاب أو الفتاة المقـدمان على الزواج؛ فإنه قول يجانبه الصواب؛ لأن إحصائيات الطلاق الناتج عن تلك الأمراض كَثُرت بشكل مخيف ” .

يُذكر أن مجلس الشورى كان قد رفض توصية التوسع في برنامج ” الفحص الطبي ” للمقبلين على الزواج، وإدراج فحوص تحليل الإدمان والأمراض النفسية والعقلية والأمراض الوراثية الأخرى.