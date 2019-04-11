مقتل 11 مسلحا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية بسيناء

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القضاء على خلية من العناصر المسلحة في منطقة العريش بشمال سيناء ومقتل 11 من عناصرها في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن قوات الأمن حاولت مداهمة أحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش بعد ورود معلومات عن تمركز مجموعة من العناصر المسلحة فيه واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات في بعض المناطق الحيوية وضد القوات المسلحة والشرطة، إلا أن تلك العناصر أطلقت النار على القوات التي تعاملت معهم على الفور مما أدى إلى مقتلهم.