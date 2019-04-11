النصر يحفز لاعبيه قبل مواجهة الاتحاد براتب و 3 مكافآت

طلال الغامدي(صدى):

حفزت إدارة نادي النصر اللاعبين براتب شهر، فضلا عن مكافآت الفوز على الهلال 3 / 2 ثم الرائد 5 / 0؛ وذلك قبل لقاء الاتحاد المرتقب، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعد مباراة الاتحاد منعطفا نحو اللقب المحلي، فيما طالب الجهازان الفني والإداري اللاعبين في مران أمس، بضرورة التركيز والعمل بجد وعدم الاستماع للترشيحات المبكرة أو الاستجابة للضغوط الخارجية حتى يتمكنوا من تحقيق ما يصبون إليه.

وكان النصر قد استأنف أمس، تدريباته بعد أن حصل اللاعبون على راحة، وشارك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ في التدريب، فيما وجد ابن جلدته نورالدين أمرابط؛ في عيادة النادي.