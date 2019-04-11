صفعة لـ ” أردوغان ” .. تراجع كبير بأعداد السياح السعوديين الذاهبين لتركيا
سجل أعداد الذاهبين من السياح السعوديين إلى تركيا بغرض السياحة تراجعًا كبيرًا بقدر 39% عما كانت عليه العام الماضي؛ وهو ما أثر بشكل سلبي على القطاع السياحي المتدهور بسبب الأزمة الاقتصادية داخل تركيا.
حيث كشفا بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية، أن الاضطرابات السياسية التي افتعلتها حكومة أنقرة مع المملكة، انعكست على السياحة في تركيا خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي.
كما أظهرت تراجع مرتبة السياح السعوديين في قائمة السياح الأعلى إقبالًا عليها من المرتبة الرابعة في العام الماضي إلى المرتبة الحادية عشرة خلال العام الجاري، بعد تراجع عدد السعوديين الذين دخلوا تركيا بقصد السياحة إلى 41 ألف سائح فقط.
وجاء انخفاض عدد السياح على خلفية ارتفاع عدد حالات الاعتداء على السياح الخليجيين عمومًا والسعوديين خصوصًا في المدن التركية دون وجود أسباب حقيقية للاعتداءات.
وأظهرت إحدى مقاطع الفيديو تعرّض سيدتين محجبتين في أحد الشوارع التركية لأبشع أنواع العنصرية بعد خلع حجاب إحداهن من قِبَل امرأة تركية أمام المارّة.
حيث خلق هذا الأمر تخوفًا وتحذيرًا للعرب من السياحة في تركيا؛ نظرًا لما تشهده من تفشي ظاهرة العنصرية ضد المحجبات، وانتشار السرقات والاعتداءات المستمرة.
والأمر الذي يزيد من قلق السياح السعوديين والخليجيين أن مدينة إسطنبول أكبر المدن التركية والوجهة السياحية الأولى، قد حلّت في صدارة المدن التركية من حيث أعداد القتلى والمصابين، تلتها العاصمة أنقرة في المرتبة الثانية.
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4272 ] نشر منذ 29 دقيقة
استمروا في مقاطعة السياحة في تركيا …
لا امن وعندهم عنصرية بغيضة اضف الى ذلك
مواقف حكومتهم المخزية .
الواقع[ عدد التعليقات: 6859 ] نشر منذ 18 دقيقة
من يذهب إليهم فل يتحمل نتائج الخازوق القردوغاني المجرم الإخواني الخبيث الإرهابي
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1396 ] نشر منذ 5 دقائق
الاخونجية في تراجع مستمر وتم اصابتهم بكلمة وفعل كفانا ثلاثون سنه انعاكس ديني شكى منه الشجر والحجر اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب وجى من لايصدقك وامورك لن تعجبك اتعرف من هو الفعال ثبتت اليك مملكة العز اختار لها رجال تعطي وتجامل على حسابها ولكن سكتنالة دخل بحماره مثل يعرفه شاغلي الشاورما حسبوك من قبلنا عون طلعت فرعون اخوني نحن في الالف والقادم ادهى وامر من سعودية العز نحن نملك والملك لله مليار ويزيد وقلوبهم على راعية الحرمين لانة رئة المسلمين استقرارها من استقرار العالم ياخواني طحت ولى حدش سمك عليك الا الخميني هالك نفسه وهالكك ايس فيه.
زااائر[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 2 دقيقتين
بالعكس تركيا من اروع بلدان العالم سياحياً وأكثرها أمناً ، فاتركوا عنكم هذه الدعايات غير الصحيحة ، لو كان هناك خطر على السياح السعوديين في تركيا لكانت وزارة الخارجية وسفارة المملكة العربية السعودية في تركيا أصدرتا تحذيراً بعدم السفر إلى تركيا ، ومادام الدولة لم تمنع السفر لتركيا ولم تحذر من السفر إليها فنسافر إليها ، وبإذن الله سأسافر مع الأهل هذا الصيف لربوع تركيا وزيارة عدة مدن بها ، كما أن هناك الكثير من الزملاء والأصدقاء والأقارب زاروها قريباً وسيزورونها ويمدحون كل شيء في ذلك البلد المسلم الجميل .