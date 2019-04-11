صفعة لـ ” أردوغان ” .. تراجع كبير بأعداد السياح السعوديين الذاهبين لتركيا

طلال الضوي(صدى):

سجل أعداد الذاهبين من السياح السعوديين إلى تركيا بغرض السياحة تراجعًا كبيرًا بقدر 39% عما كانت عليه العام الماضي؛ وهو ما أثر بشكل سلبي على القطاع السياحي المتدهور بسبب الأزمة الاقتصادية داخل تركيا.

حيث كشفا بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية، أن الاضطرابات السياسية التي افتعلتها حكومة أنقرة مع المملكة، انعكست على السياحة في تركيا خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي.

كما أظهرت تراجع مرتبة السياح السعوديين في قائمة السياح الأعلى إقبالًا عليها من المرتبة الرابعة في العام الماضي إلى المرتبة الحادية عشرة خلال العام الجاري، بعد تراجع عدد السعوديين الذين دخلوا تركيا بقصد السياحة إلى 41 ألف سائح فقط.

وجاء انخفاض عدد السياح على خلفية ارتفاع عدد حالات الاعتداء على السياح الخليجيين عمومًا والسعوديين خصوصًا في المدن التركية دون وجود أسباب حقيقية للاعتداءات.

وأظهرت إحدى مقاطع الفيديو تعرّض سيدتين محجبتين في أحد الشوارع التركية لأبشع أنواع العنصرية بعد خلع حجاب إحداهن من قِبَل امرأة تركية أمام المارّة.

حيث خلق هذا الأمر تخوفًا وتحذيرًا للعرب من السياحة في تركيا؛ نظرًا لما تشهده من تفشي ظاهرة العنصرية ضد المحجبات، وانتشار السرقات والاعتداءات المستمرة.

والأمر الذي يزيد من قلق السياح السعوديين والخليجيين أن مدينة إسطنبول أكبر المدن التركية والوجهة السياحية الأولى، قد حلّت في صدارة المدن التركية من حيث أعداد القتلى والمصابين، تلتها العاصمة أنقرة في المرتبة الثانية.