كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني تعلن عن وظيفة شاغرة في الرياض

الرياض(صدى):

كشفت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بالرياض عن توافر وظيفة بمسمى (مهندس شبكات) لحملة البكالوريوس.

وأشارت إلي شروط الوظيفة منها:أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في أي من تخصصات علوم الحاسب وتقنية المعلومات ذات الصلة، وأن يكون خبرة لا تقل عن (سنة) في نفس المجال، وحاصل على شهادات سيسكو (CCNP Rounting & Switching, Security, Wireless)، وحاصل على مهارات في التواصل وإجادة اللغة الإنجليزية.

وأبانت أن التقديم يبدأ من اليوم الخميس 1440/8/6هـ (الموافق 2019/4/11م) من خلال الرابط:هنا