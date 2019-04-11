بسبب كبر ” بنزيمة ” .. زيدان يطلب مهاجم جديد

ماجد محمد(صدى):

طلب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، التعاقد مع البرازيلي الشاب روبيرتو فيرمينو من صفوف ليفربول، وهو اللاعب الذي يقدر سعره 80 مليون يورو.

وجاء ذلك الطلب بسبب كبر سن ” بنزيمة ” وعدم تواجد البديل المناسب له؛ وهو ما دفع ” زيدان ” لطلب التعاقد مع ” فيرمينو ” .

ويبلغ اللاعب البرازيلي 27 عامًا من العمر ولعب 32 لقاء في الدوري الإنجليزي وسجل 12 هدفًا، وصنع 6 كما شارك في 9 مباريات في دوري الأبطال وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا.