إقبال ضعيف من جماهير الأهلي على شراء تذاكر مباراة الفريق أمام الهلال

مصطفى الشيخي(صدى):

شهدت عملية بيع تذاكر مباراة أهلي جدة مع ضيفه الهلال، في الدوري السعودي للمحترفين، إقبالا ضعيفا من جماهير الأهلي.

ويلتقي الفريقان، مساء الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة 27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي).

وأعلن الحساب الرسمي لمنصة مكاني عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بيع 6,073 آلاف تذكرة فقط لصالح جماهير الأهلي حتى الآن، بينما تضاعف العدد بالنسبة لأنصار نادي الهلال.

في المقابل حرص ما يزيد على 11,988 آلاف مشجع هلالي على اقتناء تذاكر مباراة الفريق المرتقبة أمام الأهلي.

يذكر أن الهلال يحتل وصافة ترتيب جدول بطولة الدوري برصيد 61 نقطة، في حين يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 46 نقطة.