بالفيديو.. لحظة مداهمة مسلح لامرأة في عش الزوجية  

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قام مسلح مقنع باقتحام منزل زوجين بحثا عن المخدرات والمال، بعدما تأكد من أن المنزل يوجد به المخدر المفضل له، لكنه فوجئ بوجود الزوجين أمامه.

وظهر في المقطع المتداول المرأة تجلس على الأريكة وتقرأ في إحدى المجلات ويُسمع من خلفها ضوضاء التلفاز، ظهر “المسلح” بشكل مفاجئ وهو يحمل بندقية في يده.

وانتفض الزوج في الغرفة المقابلة مدافعا عن منزله الذي يتعرض للهجوم، ودخل في صدام قوي مع الرجل المسلح، وطالب زوجته بالإسراع وإبلاغ السلطات المحلية، التي حضرت بعد ١٠ دقائق تقريبا من إبلاغها.

وصد الزوج الهجوم بكل قوته، لكن الرجل المسلح كان قويا للغاية، وتمكن من الإيقاع به وسحبه على الأرض، في الوقت الذي هرعت زوجته “ألن” إلى الهاتف للاستغاثة بالشرطة.

وتمكنت الشرطة من القبض على المهاجم، والذي اعترف بأنه دخل المنزل عن طريق الخطأ، حيث كان يقصد مكانا آخر، لكنه عاد وأكد بعد ذلك أن معلومات وصلت إليه بأن هذا المنزل يحتوي على “مخدرات ومال”.