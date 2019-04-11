بالفيديو.. سيول غزيرة وسماء ملبدة بالغيوم في الأفلاج

الأفلاج (صدى):

تشهد محافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض منذ أمس، أمطار غزيرة مصحبوبة بزخات من البرد في بعض المواقع تسببت في جريان بعض الأودية والكثير من الشعاب، وارتفع معها منسوب المياه في طرقات المحافظة.

وشملت الأمطار مدينة ليلى والأحمر وستارة والبديع والهدار وغيرها من المراكز التابعة للمحافظة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وسط تحذيرات من الجهات المعنية بتوخي الحذر.

ووثقت العديد من مقاطع الفيديو غزارة الأمطار التي هطلت على المحافظة ومدنها، في الوقت ذاته تأهبت البلدية بتجهيز آلياتها استعداداً لأي حالات طارئة.