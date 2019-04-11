هدف يعرف ببرنامج ” تمهير ” وشروط استحقاق المكافأة المالية

عادل الحربي(صدى):

عرف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ببرنامج ” تمهير ” المعني بالتدريب على رأس العمل، مشيراً إلى أنه يستهدف خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين.

وأوضح أن المتدرب يستحق المكافأة الشهرية إذا كان حضوره أكثر من 75%، فيما يعتمد تاريخ صرف المكافأة على دورات دفع خاصة بالبرنامج، ويتم احتساب المكافأة الشهرية ابتداء من تاريخ المباشرة المؤكد من قبل صاحب العمل على النظام.

وأضاف أن مدته تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.