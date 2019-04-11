وصول جثمان ” السبيعي ” إلى الرياض بعد ترحيله من أوغندا

الرياض(صدى):

أكد مناحي مداد السبيعي، ابن عم مذكر السبيعي، الذي لقي حتفه قبل أيام في أوغندا، أنه سيتم ترحيل جثمانه اليوم، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” ترحيل جثمان ” مذكر السبيعي ” من أوغندا ” .

ووصل جثمان ” السبيعي ” فجر اليوم لمطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ بعد أن تم ترحيل الجثمان مع ذوي الشهيد البارحة، ورافقهم السفير السعودي في أوغندا.

وكانت السلطات الأوغندية قد عثرت على جثة ” مذكر ” غارقاً، على بعد كيلو واحد من موقع غرقه في نهر فكتوريا منبع نهر النيل.

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