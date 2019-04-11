نصائح هامة للتعامل مع طفلك دون تهديد 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يلجأ بعض الآباء والأمهات إلى تهديد الطفل من أجل دفعه إلى السلوك الصحيح، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن اتباع هذا الأسلوب، يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية.

أوصى خبراء الآباء والأمهات بتجنب التعامل مع أطفالهم بأسلوب التهديد، لأنه يؤدي إلى عناد الطفل، وبالتالي يعود بنتائج عكسية، ولذلك يتوجب تعريف الطفل بالأسباب المنطقية للسلوك المطلوب، عدا عن تعريفه إلى عواقب السلوك الخطأ.

واقترح خبراء :”إذا كان المطلوب من الطفل إنجاز الواجب المدرسي، فإنّ الآباء الذين يستخدمون أسلوب التهديد، يخبرون الطفل أنه يجب أن ينجز واجباته المدرسية، وإلا سيُحرم من الخروج في نهاية الأسبوع”، فالصحيح هو تعريف الطفل بالأسباب المنطقية لعمل الواجبات المدرسية، وهي الحصول على درجات جيدة، وضمان تحصيل دراسي عالي المستوى.

ويفضل إخبار الطفل بعواقب الإهمال في الواجبات المدرسية، كما يُفضّل ترك الطفل يتعرّض لهذه العواقب، مثل أن يُترك للذهاب إلى المدرسة دون إنجاز واجباته المدرسية، وبالتالي يتعرّض للعقاب، أو يحصل على درجات منخفضة في الاختبارات الدورية، ما يدفع الطفل إلى السلوك السليم تفادياً للعواقب، ومن باب الاقتناع بأهمية هذا السلوك.