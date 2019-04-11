جنيفر لوبيز تفصح عن حيلة جديدة لخسارة الوزن خلال 10 أيام

واشنطن(صدى):

قالت النجمة جنيفر لوبيز إنّها تتبع دايت الـ10 أيام وهو تحدّي يدعو لإيقاف السكر والكاربوهيدرات نهائياً لمدة 10 أيّام مع رياضة قوية جداً.

وكشفت لوبيز عن حيلة جديدة، نصحها بها مدربها الخاص والذي يساعدها في خسارة الوزن والوصول إلى جسد مثالي وهي اتباع تمرين كارديو في الصباح وقبل تناول الفطور، أي عندما تكون المعدة فارغة، هكذا سيركز الجسم على حرق الدهون فقط.

وبالتالي فإن الجسم لا يملك مواد غذائية من أجل الطاقة، فإنّه مجبر على استخدام خزانه من الدهون لاتمام التمرين بدلاً من الطعام.

وأظهرت الدراسات أن هذا النوع من التمارين فعال جداً، حيث أنّ عدم تناول وجبة الإفطار قبل التمرين يمكننا من حرق المزيد من الدهون بنسبة 20 في المئة. لكن لا بدّ من الحذر من اعتماد هذه التقنية لفترة طويلة أو بشكل دائم، لأن التمرين قد يحرق في النهاية العضلات