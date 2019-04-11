إغلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية

الخرطوم(صدى):

أعلنت فضائية ” العربية ” ، في نبأ عاجل لها، إغلاق مطار العاصمة السودانية الخرطوم، أمام الملاحة الجوية.

كما أفادت مصادر للعربية أن نحو 40 سيارة عسكرية متواجدة الآن في محيط القصر الرئاسي السوداني، وأنها لا تستبعد تنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

وأشارت المصادر إلى عقد قيادة أركان الجيش السوداني اجتماع بدون حضور البشير، وأن القوات المسلحة السودانية ستُصدر بياناً هاماً، في وقت يعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقر الجيش.

ولم تقدم وسائل الإعلام الرسمية السودانية مزيداً من التفاصيل، واكتفت ببث أناشيد وطنيّة.