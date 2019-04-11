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هل الشكوى من إنسان تعتبر غيبة؟..الخثلان يجيب

هل الشكوى من إنسان تعتبر غيبة؟..الخثلان يجيب
علي القحطاني(صدى):

أوضح أستاذ كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، حكم الشكوى من إنسان وذكر تصرفاته لآخر.

وقال الخثلان خلال برنامج ” يستفتونك ” : ” إذا كان الشخص مظلومًا فيجوز للظالم أن يذكر ظالمه فيما ظلمه فيه ” .

وأضاف: ” أما إذا كان غير مظلوما فلا يجوز ذكر الشخص لأن ذلك يدخل في الغيبة ” ،موضحًا أنه حتى من باب الفضفضة والشكوى هذا لايجوز.

واستشهد الخثلان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ: أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ:إنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 71779 ] نشر منذ 45 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخنا الجليل وبارك فيك .. آمين ,,

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