هل الشكوى من إنسان تعتبر غيبة؟..الخثلان يجيب
أوضح أستاذ كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، حكم الشكوى من إنسان وذكر تصرفاته لآخر.
وقال الخثلان خلال برنامج ” يستفتونك ” : ” إذا كان الشخص مظلومًا فيجوز للظالم أن يذكر ظالمه فيما ظلمه فيه ” .
وأضاف: ” أما إذا كان غير مظلوما فلا يجوز ذكر الشخص لأن ذلك يدخل في الغيبة ” ،موضحًا أنه حتى من باب الفضفضة والشكوى هذا لايجوز.
واستشهد الخثلان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ: أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ:إنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71779 ] نشر منذ 45 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخنا الجليل وبارك فيك .. آمين ,,