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الرئيس السوداني عمر البشير يتنحى

الرئيس السوداني عمر البشير يتنحى
وكالات(صدى):

أكدت مصادر، اليوم الخميس تنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

وبحسب ” العربية ” فإن قيادات جديدة ستكون على رأس السلطة في السودان.

ويأتي ذلك بعد أشهر من الاحتجاجات التي شهدتها السودان على حكم البشير.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 24922 ] نشر منذ 1 ساعة

مبروك لشعب السوداني
كفايه 30 سنه يالبشير وانت رئيس

[ عدد التعليقات: 2753 ] نشر منذ 1 ساعة

يا الله يا اخواننا السوادنة الريس وتنحى
وجيبو الترابي الإخونجي كي يخنع وينبطح لتركيا
صرنا متعودين على ثورات الشعوب العربية

[ عدد التعليقات: 71779 ] نشر منذ 57 دقيقة

ماقصرت ياابو سراج ، اتكل على الله ، لا تاخذ دورك ودور غيرك ,,

,, اترك الشعب ينتخب من يحب ,,

[ عدد التعليقات: 1958 ] نشر منذ 45 دقيقة

احسن خبر اسمعه اليوم كل عام و الشعب السوداني بخير .

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يكتب لاخوان السودانيين الخير والله يرزقهم الرئيس العادل الذي يخاف الله فيهم

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 9 دقائق

اساسا الهدف الاكبر للمظاهرات ومن يقف خلفها هو خراب السودان , ولكن مانقول الا : حفظ الله السودان حكومة وشعب من كل مؤامرة خبيثة ومن كل شر ومكروه

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