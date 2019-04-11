الرئيس السوداني عمر البشير يتنحى

وكالات(صدى):

أكدت مصادر، اليوم الخميس تنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

وبحسب ” العربية ” فإن قيادات جديدة ستكون على رأس السلطة في السودان.

ويأتي ذلك بعد أشهر من الاحتجاجات التي شهدتها السودان على حكم البشير.