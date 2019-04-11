نشر : منذ 1 ساعة 5٬896 6 عربية ودولية الرئيس السوداني عمر البشير يتنحى وكالات(صدى): أكدت مصادر، اليوم الخميس تنحي الرئيس السوداني عمر البشير. وبحسب ” العربية ” فإن قيادات جديدة ستكون على رأس السلطة في السودان. ويأتي ذلك بعد أشهر من الاحتجاجات التي شهدتها السودان على حكم البشير. الوسوم:السودان
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24922 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك لشعب السوداني
كفايه 30 سنه يالبشير وانت رئيس
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2753 ] نشر منذ 1 ساعة
يا الله يا اخواننا السوادنة الريس وتنحى
وجيبو الترابي الإخونجي كي يخنع وينبطح لتركيا
صرنا متعودين على ثورات الشعوب العربية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71779 ] نشر منذ 57 دقيقة
ماقصرت ياابو سراج ، اتكل على الله ، لا تاخذ دورك ودور غيرك ,,
,, اترك الشعب ينتخب من يحب ,,
زائر[ عدد التعليقات: 1958 ] نشر منذ 45 دقيقة
احسن خبر اسمعه اليوم كل عام و الشعب السوداني بخير .
أبوحنين[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يكتب لاخوان السودانيين الخير والله يرزقهم الرئيس العادل الذي يخاف الله فيهم
نفح الطيب[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 9 دقائق
اساسا الهدف الاكبر للمظاهرات ومن يقف خلفها هو خراب السودان , ولكن مانقول الا : حفظ الله السودان حكومة وشعب من كل مؤامرة خبيثة ومن كل شر ومكروه