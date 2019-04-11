علاقة الدلافين بقوى ” خارقة ” لأفراد الجيش الروسي!

موسكو(صدى):

زعمت دورية عسكرية رسمية صادرة عن الكرملين في مقال، أن الجنود الروس يتمتعون بقوى نفسية خارقة تعلموها من ” الدلافين ” .

وأوضحت أن بعض عناصر قوات النخبة التابعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن استخدمت هذه القوى التي وصفتها بالخارقة ،والتي تعلموها من الدلافين في معركة الشيشان.

وأشارت إلى أن ذلك يكون من خلال تقنية ” الاتصال المتعدد ” ، وأن ” الجنود النفسيون ” المدربون على هذه التكنولوجيا يستطيعون تحطيم أجهزة الكمبيوتر وإحراق المادة الكريستالية في مولدات الكهرباء وإرباك وتشويش إشارات الراديو والتلفزيون.

وأثار المقال المنشور في المجلة العسكرية سخرية كثير من الخبراء في موسكو، ومن بينهم أحد كبار المسؤولين في المجال الأكاديمي، الذين أكدوا أن تلك المعلومات عبارة عن هراء مطلق.