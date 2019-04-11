بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم قتل الحشرات في الحرم
أجاب أستاذ كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، على استفسار حول حكم قتل الحشرات المؤذية في الحرم.
وقال الخثلان خلال برنامج ” يستفتونك ” : ” إن الحشرات إذا كانت مؤذية يجوز قتلها، ولو كان ذلك في الحرم ” .
وأشار الخثلان أن الله خلق جميع المخلوقات لمصلحة الإنسان، مضيفًا أن الله هيأ الأرض ليعيش فيها الإنسان بما في ذلك المخلوقات كلها كم حشرات وحيوانات.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71779 ] نشر منذ 37 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ ، منكم نستفيد بارك الله فيك ,, آمين ,,