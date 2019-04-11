بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم قتل الحشرات في الحرم

حمود العنزي(صدى):

أجاب أستاذ كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، على استفسار حول حكم قتل الحشرات المؤذية في الحرم.

وقال الخثلان خلال برنامج ” يستفتونك ” : ” إن الحشرات إذا كانت مؤذية يجوز قتلها، ولو كان ذلك في الحرم ” .

وأشار الخثلان أن الله خلق جميع المخلوقات لمصلحة الإنسان، مضيفًا أن الله هيأ الأرض ليعيش فيها الإنسان بما في ذلك المخلوقات كلها كم حشرات وحيوانات.

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