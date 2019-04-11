أول تعليق من الطبيب الفرنسي المُقال من صحة عسير

أبها(صدى):

على خلفية إقالة استشاري جراحة التشوهات العظمية الدقيقة الفرنسي خالد سليمان، من مستشفى أبها للأطفال بقرار من صحة عسير، رغم نجاحاته، أوضح الطبيب، تفاصيل جديدة.

وأكد الطبيب أن هناك من تعمد تشويه سمعته بالمستشفى بسبب اختلافات شخصية ،وتم إيقافه، قائلا: ” فلم أستطع إكمال العمليات ” .

وأشار إلى أنه بعد الإيقاف طلب منه مسؤول إجراء عمليات لعدد من المرضى، مضيفا: “بمراجعتي للمديرية لطلب تمكيني من إنهاء عمليات مرضاي فقط، لم أجد أي تجاوب، مع أنني عرضت العمل دون مقابل، ولكن فقط ومن جانب إنساني ” .

وأكد على استعداده للحضور في أي وقت يسمح له لإنهاء عمليات مرضاه ثم العودة لجامعته وعيادته في فرنسا.

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