فتيات يلجأن لـ ” التخاطر ” للتواصل مع شريك الحياة!

واشنطن(صدى):

يعرف التخاطر الذهني بأنه علم انتقال المعلومات من شخص لآخر، وتشمل تلك المعلومات مشاعر أو أفكار بغرض التأثير عن بعد.

وقررت بعض الفتيات استخدام تلك الظاهرة، للتواصل مع شريك حياتهن، أو تحسين العلاقة بينهما ،وأكدت معظمهن نجاح التجربة.

ويؤكد الطب النفسي، أن التخاطر يزيد عند الإنسان النقي من كثرة التواصل الروحاني، وهو عبارة عن انتقال مشاعر وظاهرة روحية، وتبادل أفكار بين شخصين، كإحساس الأم بابنها عندما يصاب أو يحدث له ضرر، أو عندما يتمنى الشخص أن يقابل شخصا يحبه وفجأه يراه أو يحدثه تليفونيا، فيراه البعض أنه بمحض الصدفة لكن هذا يسمى ” التخاطر ” .