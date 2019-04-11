زوج يشوه جسد زوجته لمنعها من استكمال تعليمها

القاهرة(صدى):

قررت زوجة مصرية التخلص من زوجها الذي اتهمته بالجنون، ولجأت إلى طلب الخلع بعد رفضه الطلاق.

وروت السيدة مأساتها مع زوجها في دعوى الخلع، موضحة أنها أصيبت بحروق متفرقة في جسدها بسبب تعذيب زوجها لها لحقده الشديد من نجاحها، بعد حصولها على الماجستير، وفشله في تحقيق ذلك.

وتقول الزوجة: ” دايمًا بيغير من نجاحي، خاصة بعد حصولى على وظيفة براتب أكبر من راتبه ” .

وأضافت: ” كان أي نجاح بوصل له، بداية مشكلة بينا، وتنتهي بالحرق والضرب منعًا لي من استكمال مشواري الأكاديمي ” ،موضحه انه كان يتعمد سكب الماء المغلي على يدها، لمنعها من الدراسة وكتابة خططها البحثية.