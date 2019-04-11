النصر يُغري كاريلو بـ 18 مليون يورو

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحيفة ABOLA البرتغالية ،عن استعداد نادي النصر لدفع 18 مليون يورو لشراء عقد الدولي البيروفي اندريه كاريلو من بنفيكا البرتغالي بطلب من مدربه روي فيتوريا.

ويحاول النصر خطف لاعب الهلال اندريه كاريلو ،لضمه بشكل نهائي من بنفيكا البرتغالي.

وكانت الصحافة البرتغالية قد أكدت أن إدارة بنفيكا لن تتخلى عن كاريلو بأقل من 15 مليون يورو.

يذكر أن الهلال كان قد تعاقد مع كاريلو في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وتسعى حاليا إدارة الزعيم لتجديد عقده لإغلاق المجال أمام النوادي الأخرى التي تسعى للإستفادة من خدماته.

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