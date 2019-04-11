وفاة الفنان المصري محمود الجندي بالمستشفى

القاهرة(صدى):

توفى منذ قليل الفنان المصري محمود الجندي عن عمر يناهز الـ 74 عاما، بإحدى المستشفيات في مصر.

وكان الجندي قد أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم نقله لأحد المستشفيات واستمر هناك مايقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة منذ قليل.

وأوضح الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، أن العزاء سيقام اليوم الخميس بمحافظة البحيرة.

يذكر أن الفنان الكبير محمود الجندي كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل ” حكايتي ” ، من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير.