أمطار رعدية على المدينة والشرقية تستمر للجمعة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا متقدما على منطقة المدينة المنورة ،والمنطقة الشرقية، بخصوص حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة في تنبيهها على المدينة المنورة ، أنها ستشهد هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، وتشمل المدينة المنورة وأبيار والماشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة السادسة من صباح اليوم.

وبينت في تنبيهها على المنطقة الشرقية أنها ستشهد استمرارا في هطول الأمطار المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، بدءا من الثالثة فجرا وحتى الثانية عشر صباحا من يوم الجمعة.