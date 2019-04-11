بالفيديو.. الكلباني يوجه رسالة للمجتمع

علي القحطاني(صدى):

أعرب الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، عن أمنيته بأن يقبل المجتمع الرأي والرأي الآخر.

وقال الكلباني خلال استضافته ببرنامج ” ترند السعودية ” : ” إذا فتحنا كتابًا واحدًا من كتب أي مذهب ستجد أكثر من رأي في الكثير من المسائل المصنفات ” .

وتابع: ” المذاهب الأربعة، مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، إذا اتبعت واحدًا منهم فأنت على خير، وأنا إن اتبعت واحدًا منهم فأنا على خير ” .

وأكد أن المشكلة تكون إذا كان هناك نص صحيح صريح، قائلا: ” فإذا قلت إن الخمر مثلًا حلال فلك حق في هذه الحالة أن تعارض وتقول لي ليس معك حق ” .