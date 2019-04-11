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” حرب شرسة ” بين مغنيي راب

” حرب شرسة ” بين مغنيي راب
مليكة فؤاد(صدى):

تحولت منافسة بين مغنيي راب بالمغرب إلى معركة شرسة حيث أحيل مغنيا راب يدعيان ” حليوة “ و “ سليم الزعيم “ ، الأربعاء، إلى النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، للتحقيق معهما بخصوص اعتداءات متبادلة.

وقام المغني ” سليم الزعيم “ برفقة مجموعة من مناصريه بمهاجمة المغني المعروف بـ “ حليوة “  في حي درب السلطان بالدار البيضاء، وقاموا بتكسير السيارات المصطفة أمام العمارة التي يقطن بها.

وحضر مجموعة من الشباب بعضهم بسيارات وآخرون راجلين، وشرعوا في تكسير السيارات الموجودة أمام البناية.


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