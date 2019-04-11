بالفيديو.. حلا نورة ترد على فتاة طالبتها بالتوبة : ” شو سويت عشان أتوب “

أميرة خالد(صدى):

أبدت الفنانة حلا نورة عن غضبها الشديد بعدما طالبتها إحدى متابعات حسابها على ” إنستجرام “ خلال ظهورها في بث مباشر بالتوبة إلى الله قبل أن تصاب بالمرض مثل المذيعة والممثلة البحرينية صابرين بورشيد.

وردت حلا نورة على المتابعة، قائلة: ”أنتي توبي حبيبتي.. هذا عبرة للتوبة اليك عشان الله يفكنا من لسانك القذر وتفكيرك السيء.. أنتي توبي وما تتدخلين بخصوصيات الناس.. شو سويت عشان أتوب ما فهمت“.

وأضافت : ” نضفوا مخكوا الوسخ .. أنتوا ناس قذرة.. أنا أتوب عن الفن وأنت يا المحجبة والمنقبة ويا المحتشمة من خلف الشاشة المعفنة الصغيرة عادي تسبين وتقذفين وتحللين وتحرمين “.

وأشارت أن السوشيال ميديا مليئة بمن سمتهم ” الحشرات والشياطين على هيئة بشر “ ، قائلة أنهم يشمتون في مصائب الفنانات رغم أنهم أفضل وأشرف منهم.

وأكدت أن الابتلاء بالمرض ليس عبرة ولا عقابًا ولكنه ابتلاء من الله لكي يرفع الإنسان درجات ويمحو ذنوبه، قائلة :“الله ارحم منك.. شو سويت أنا شوهت وجه أمك اللي ما تعرف أنك بتسبي خلق الله المحترمين “.