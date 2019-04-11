بالصور.. البدء في فصل الخدمات عما يقارب 50 عقارًا بحي نكاسة في مكة

نايف السالم(صدى):

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، في فصل الخدمات عما يقارب 50 عقارًا.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير ‎حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة، وتنطلق المرحلة الرابعة بعد الانتهاء من المراحل الثلاث الأولى، التي تم تنفيذها خلال الأشهر القليلة الماضية في عقارات عدة، تمت إزالتها وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك.

يذكر أن مشروعات التطوير في منطقة النكاسة تهدف إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل التشكيل العمراني والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة المتنوعة.

كما يهدف التطوير إلى تحسين الصورة البصرية بالعاصمة المقدّسة لتكون جميع المشروعات الجاري تنفيذها والمستقبلية وفق هوية مكية ثابتة وموحدة تراعي طبيعة مكة وجغرافيتها من ناحية الشكل العام وطابع البناء.