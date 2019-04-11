محمد الشلهوب : خسارة الهلال من النصر مجرد مباراة ليست بطولة

الأربعاء 10
أبريل
صح ………… .
.. ولكن ويش فلحت فيه وانت في مبارات البطوله امام الإيراني النجس ……..!!؟
,, لو سلموا منك كان هم بخير .. خلاص نجمك أفل ..
,, لو نزلوك في الـ 15 او 20 دقيقه الأخيره معقول .. يمكن تعمل شي ..
,, من رأيي إعتزل قبل تهوي وتصل للحضيض ، الأن انت في الطريق ..
,, صحيح انا من مشجعيك .. لكن ما انت بلياقتك السابقه ، ولا باالجسم تقدر تجاريهم .. وانت ادرى بما حصلك ..
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71746 ] نشر منذ 22 دقيقة
صح ………… .
.. ولكن ويش فلحت فيه وانت في مبارات البطوله امام الإيراني النجس ……..!!؟
,, لو سلموا منك كان هم بخير .. خلاص نجمك أفل ..
,, لو نزلوك في الـ 15 او 20 دقيقه الأخيره معقول .. يمكن تعمل شي ..
,, من رأيي إعتزل قبل تهوي وتصل للحضيض ، الأن انت في الطريق ..
,, صحيح انا من مشجعيك .. لكن ما انت بلياقتك السابقه ، ولا باالجسم تقدر تجاريهم .. وانت ادرى بما حصلك ..