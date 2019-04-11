شيرين ترفض الظهور على قناة قطرية مقابل 300 ألف دولار

القاهرة(صدى):

أكدت الفنانة والمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب رفضها الظهور على إحدى القنوات الفضائية المعادية لمصر، مقابل الحصول على 300 ألف دولار.

وأوضحت شيرين رفضها الظهور ببرنامج ” توأم روحي “ الذي يقدمه المذيع اللبناني، نيشان على شبكة قنوات Bein القطرية، مقابل الحصول على 300 ألف دولار.

وقالت إنها تعتز بصداقتها ومحبتها للمذيع اللبناني ” نيشان “، وأن رفضها الظهور معه في برنامجه احترامًا وحبًا لوطنها، خاصة أن تلك الدولة التي تتبعها هذه القناة تتخذ موقفًا معاديًا من بلادها مصر، مشددة على رفضها التعاون مع الدول التي تعادي مصر.

واختتمت أن بلدها وتراب مصر والشعب المصري في المقام الأول، ومن يحاول المساس بها لا يستحق أن تغني له في بلده.