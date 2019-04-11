بالفيديو.. شابان يقتلان ثالث من أجل تصوير مقطع مضحك

كييف(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام رجلين بقتل ثالث عبر دفعه من أعلى جسر؛ بهدف تصوير فيديو مضحك ونشره على الإنترنت.

وكشف الفيديو الذي تم تصويره في أوكرانيا، رجلًا في الـ 48 عامًا من عمره، وهو يحاول التشبث بسور الجسر فوق نهر دنيبرو في أوكرانيا، ولكن دون جدوى، حيث دفعه الرجلان إلى الماء.

و دفع رجلان في العشرينيات من عمرهما، الضحية من ارتفاع 3 أمتار إلى الماء، حيث لم يتمكن من السباحة إلى بر الأمان، ومات.

وقال الشرطي فياتشيسلاف إبروسكين، في بيان: “ توصلت شرطة دنيبرو إلى اثنين من الأوغاد، من مواليد 1993 و1996، واحتجزتهما، بعد دفعهما لشخص غريب في النهر من أجل تصوير فيديو باستخدام الهاتف، لقد قُتل الرجل “ .