بالصور.. القبض على مخالفين بحوزتهم أسلحة بمحميتي سجا وأم الرمث وجزر فرسان

علي القحطاني(صدى):

تمكن أفراد قوة حماية المناطق المحمية في محمية سجا وأم الرمث، التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، من ضبط مواطنين بحوزتهم عدد كبير من الأسلحة والذخائر وطيور مصيدة.

وجاء ذلك بعد دخولهم غير النظامي للمحمية، وتم إكمال الإجراءات النظامية وتسليمهم للجهات المختصة.

في حين ضبط أفراد قوة حماية المناطق المحمية في محمية جزر فرسان، سيارة بها ثلاثة مخالفين داخل قطاع صير بحوزتهم سلاح ناري، وتم عمل الإجراء الرسمي معهم.