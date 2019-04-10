بالصور.. ” الاتحاد ” يبدأ التحضيرات لمواجهة ” النصر “

ماجد محمد(صدى):

بدأ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، التحضيرات لمواجهة النصر السبت المقبل، وسط حضور رئيس النادي، المهندس لؤي هشام ناظر، ونائبه الأستاذ حمد الصنيع، والأمين العام الأستاذ سعيد باوزير، وأعضاء المجلس الأستاذ عبدالله كبوها والأستاذ أحمد كعكي.

ووجه مدرب الفريق سييرا اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس لتأدية تدريبات استرجاعية، فيما اشتمل مران باقي اللاعبين على تدريبات فنية، واكتفى اللاعب غاري رودريغيز بالدوران حول ملعب المران تحت إشراف الشريك الطبي للنادي بوبا العربية.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عبدالرحمن الغامدي تعرضه لالتواء في مفصل القدم سيحتاج على إثره للعلاج لمدة أسبوعين.