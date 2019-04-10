رجل يعذب ويضرب زوجته بعدما انتظرته أعوام في السجن

القاهرة(صدى):

لجأت سيدة مصرية لإقامة دعوى خلع ضد زوجها، بعد 29 عام زواج، لاستحالة العشرة بينهما، حيث انتظرت خروجه من السجن لمدة 20 عام بسبب تورطه في قضية مخدرات.

وقالت الزوجة انه بعد خروج زوجها من السجن استقبلته احسن استقبال ولكنه عاد وضربها أمام جميع الناس برغم من أنها كانت تعمل لتوفير مصاريف البيت في ظل غياب زوجها.

وأضافت: إنها تريد الطلاق منه بعد هذه الفترة لما رأته من عذاب وضرب قائلة ” عمري ضاع ” .